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José Ignacio García: "Frente al lío, Adelante Andalucía; somos el voto útil a la izquierda del PSOE"

El periodista de laSexta, Paco Mesa, entrevista al portavoz de Adelante Andalucía de cara a las elecciones del 29N que insisten en que se presentarán en todas las provincias de Andalucía en solitario. Es decir, que no concurrirán con el llamado Frente Amplio.

Adelante Andalucía

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, confirma al periodista de laSexta, Paco Mesa, en una entrevista desde Jerez de la Frontera, que se van a presentar en las ocho provincias y que no se unirán a Frente Amplio. Que se presentarán en solitario.

"Ya las encuestas nos están dando que somos la principal fuerza a la izquierda del PSOE en Andalucía y por tanto el voto útil. Así que ahí vamos, lanzados ya en nuestra precampaña con nuestras propuestas, la recogida de firmas que nos pide la ley", afirma García, señalando que a finales de esta semana dirán quién es su candidato y cabeza de cartel: "Estamos justamente en estos días haciendo nuestro proceso interno".

En cuanto a las negociaciones y a los movimientos de los partidos a la izquierda del PSOE, García lo tiene claro y manda así un mensaje contundente: "Frente al lío, Adelante Andalucía. En Andalucía hay certeza. Adelante Andalucía es la principal fuerza a la izquierda del PSOE. Lo dicen las encuestas y lo demostramos en las últimas elecciones andaluzas. Entonces, frente al lío, que no sé muy bien cómo va a acabar, Adelante Andalucía".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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