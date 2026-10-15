García (Adelante Andalucía) desmonta el concepto 'fachapobre': "El cabreo de los trabajadores debe ir contra quien privatiza no contra los migrantes"

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, critica el concepto 'fachapobre': "Hay que intentar canalizar el cabreo contra los que privatizan la sanidad y no contra el senegalés que está esperando en el centro de salud como tú".

Marc Giró entrevista en el plató de Cara al Show al portavoz y diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien explica por qué está en contra del concepto "fachapobre". "Creo que la gente de clase trabajadora que está agobiada con el precio de la vivienda, la precariedad laboral... etc, desgraciadamente, están canalizando esa frustración conta las personas inmigrantes".

Por eso, el diputado andaluz afirma que "lo que hay que hacer no es atacar" a esa gente trabajadora ni "juzgarlos sino escucharlos": "Hay que intentar canalizar el cabreo, en vez de contra el senegalés que está esperando en el centro de salud porque no tiene cita, contra el que está privatizando la sanidad".

"Creo que no hay que juzgar ni hay que decirles ese es un 'fachapobre' porque eso te aleja, hay que convencerlos", asegura el político, que explica que "eso no quiere decir que haya que comprar el marco de la derecha sino todo lo contrario": "Hay que combatirlos contra el racismo, la misognia, el machismo, la lgtbifobia... y convencer a la clase trabajadora".

*Puedes ver Cara al Show al completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.