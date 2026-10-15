Raúl Arévalo se enfrenta al juego de Cara al Show: ¿sabrías distinguir a un sueco de un suizo?

Antes de ser actor, Raúl Arévalo trabajó hasta tres veces en Ikea, donde llegó a recitar 'Romeo y Julieta' entre las camas durante "la semana del amor". Una experiencia que Marc Giró ha aprovechado para jugar a 'Sueco o suizo'.

Mucho antes de ponerse en la piel del 'Suizo' en 'El Castillo', Raúl Arévalo trabajó hasta en tres ocasiones en Ikea, una de ellas como Cupido. El actor ha recordado en Cara al Show aquella etapa en la que desempeñó distintos trabajos temporales, desde tareas en el almacén hasta animaciones en la tienda.

Una de las experiencias más curiosas tuvo lugar durante "la semana del amor", cuando Arévalo recorría la sección de dormitorios recitando versos de 'Romeo y Julieta' entre las camas. Una faceta interpretativa que Marc Giró ha querido recuperar para proponerle un reto muy relacionado con su pasado laboral y su actual personaje con el juego 'Sueco o suizo', en el que el actor debe averiguar a qué país corresponde cada una de las curiosidades que le plantea.

Entre las afirmaciones que debe resolver están si "es ilegal tener un único periquito", "si cada habitante dispone de una plaza en un búnker" o "si dejar a un gato solo durante 24 horas puede acarrear consecuencias legales". También tendrá que identificar qué país ofrece "una prestación parental de 480 días por hijo" y "dónde existe la tradición de quemar un muñeco de nueve metros con explosivos en la cabeza: cuanto antes explote, mejor será el verano".

*Vuelve a ver el programa de 'Cara al Show' con los hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Arde Bogotá, en atresplayer.

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