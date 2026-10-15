José Ignacio García (Adelante Andalucía) defiende a los acampados en Sol: "La generación joven es mejor que la mía, están más concienciados"

José Ignacio García (Adelante Andalucía) afirma que los jóvenes tienen más "conciencia" que antes: "Voy a las acampadas y son unos cracks a nivel de conciencia de clase, de cuestiones LGTBI, de que las mujeres no toleran el machismo...".

José Ignacio García explica a Marc Giró en el plató de Cara al Show que cuando deje la política volverá a su trabajo como profesor ya que "esa idea de estar 20 ó 30 años en política te desconecta de la realidad". "A mí la politica me duele", afirma el portavoz y diputado de Adelante Andalucía, que explica que "esto, o lo haces con dolor o con pasión o lo haces como quien va todos los días a la oficina a fichar": "Yo no quiero políticos que hagan eso, prefiero estar un tiempo, vivirlo intensamente e ir al instituto después".

Además, el también profesor desmonta las críticas que se vierten contra los jóvenes en la actualidad: "Creo que la generación más joven ahora es mejor que la mía". "Voy a las acampadas y son unos cracks a nivel de conciencia de clase, de cuestiones LGTBI, de que las mujeres no toleran el machismo, se rebelan contra él porque tienen conciencia feminista", explica el político, que destaca que "no hay que tener un rollo paternalista sino que hay que escucharles".

Y es que García lo tiene claro, lo que le pasa a "los jóvenes" es que "no conectan con la izquierda de siempre".

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