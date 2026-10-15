José Ignacio García, del 'sorpasso' de Adelante Andalucía a la extrema derecha: "Nos han votado más que a Vox en dos provincias"

Marc Giró destaca que Adelante Andalucía es el claro ejemplo de que un partido puede funcionar a la izquierda del PSOE. "Sí, nos han votado más que a Vox en Sevilla y Cádiz", destaca su portavoz, José Ignacio García.

Marc Giró destaca el "crecimiento de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz" durante su entrevista con el diputado y portavoz del partido, José Ignacio García: "Pasáis de dos a ocho escaños". Además, el presentador de Cara al Show aconseja a los espectadores ver el programa de Salvados en el que Gonzo entrevista a Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía: "Recuperen el programa en laSexta porque la gente se quedó flipada con sus resultados en las anteriores elecciones".

Eso sí, como recuerda el político "no daban un duro" por Adelante Andalucía: "Los típicos agoreros no daban un duro por nosotros, pero nosotros dijimos 'caminito propio y a picar piedra, que eso muchas veces es invisible y no sale en los medios". "Hay que construir políticamente", destaca García, que afirma que "esas cosas dan frutos", como fue en su caso.

Por otro lado, el diputado bromea sobre cómo Susana Díaz le presentó en el Parlamento andaluz a María Jesús Montero, candidata en aquel momento del PSOE a Andalucía y exministra de Hacienda: "Le dije, 'Hola, María Jesús, soy el de Adelante Andalucía'". El político bromea afirmando que Montero no le conocía: "Y eso que éramos cinco candidatos, que no era tan difícil". "Susana Díaz le dijo, '¿tú no lo conoces?, es el de Adelante Andalucía, a este lo va a votar hasta mi hermana". Y es que "Susana Díaz sí que es más lista que el hambre", afirma.

Además, Marc Giró destaca que Adelante Andalucía es el claro ejemplo de que un partido puede funcionar a la izquierda del PSOE: "Vosotros sois la alternativa de la izquierda y os vota gente". "Sí, nos han votado más que a Vox en dos provincias, en Sevilla y Cádiz", destaca García, desatando los aplausos del plató de Cara al Show.

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