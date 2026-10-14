La AEMET alerta de la llegada de una nueva DANA en el litoral mediterráneo de cara al fin de semana

Los detalles La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha explicado que la extensión hacia la península de una vaguada y el aislamiento de una DANA al norte de la misma, favorecerá un aumento de la inestabilidad con precipitaciones, más destacable en el área mediterránea, pero también en puntos del interior peninsular y en el cantábrico.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado un cambio significativo en el tiempo a partir del sábado, debido a la llegada de una depresión aislada en niveles altos (DANA) que provocará lluvias intensas en el área mediterránea y Baleares, además de un descenso generalizado de las temperaturas. Este fenómeno se debe a la extensión de una vaguada hacia la península y el aislamiento de la DANA al norte. Las lluvias comenzarán el sábado en el Cantábrico y se intensificarán el domingo en las zonas mediterráneas y Baleares. La AEMET advierte de la incertidumbre sobre la posición final de la DANA y recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas.

Tras varios días de estabilidad y de temperaturas anómalamente altas para esta época del año, a partir del sábado se prevé "un cambio significativo del tiempo" con la llegada de una depresión aislada en niveles altos (DANA) que podría dejar lluvias intensas y persistentes en el área mediterránea y Baleares, además de un descenso generalizado de las temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha explicado que la extensión hacia la península de una vaguada y el aislamiento de una DANA al norte de la misma, favorecerá un aumento de la inestabilidad con precipitaciones, más destacable en el área mediterránea, pero también en puntos del interior peninsular y en el cantábrico.

En un comunicado, la Agencia de Meteorología también ha avanzado que la disposición de las altas presiones en el entorno de las Islas Británicas y el mar del Norte propiciará la entrada de una masa de aire más frío, lo que dará lugar a un descenso generalizado de las temperaturas favoreciendo valores más normales para esta época. Desde la AEMET han señalado que con la información disponible, el escenario más probable es que el episodio de precipitaciones intensas comience el sábado, cuando un sistema frontal afectará al Cantábrico dejando chubascos y tormentas en distintos puntos del interior peninsular.

Durante la segunda mitad del día, las lluvias se intensificarán y extenderán hacia Baleares y la fachada mediterránea, mientras que las temperaturas bajarán de forma generalizada, con un descenso que podría ser notable en el noroeste peninsular.

El domingo, las lluvias más significativas se concentrarán en los litorales y prelitorales mediterráneos y en Baleares, donde podrían registrarse precipitaciones intensas y persistentes, con acumulados importantes a lo largo del episodio. También podrían producirse chubascos y tormentas en otras zonas del interior peninsular, mientras que las temperaturas volverán a descender en gran parte de la península, especialmente en la mitad oriental.

No obstante, la AEMET ha subrayado que existe una "importante incertidumbre" sobre la posición final de la DANA y la vaguada, así como sobre la distribución y cantidad de las precipitaciones. Por ello, ha recomendado prestar especial atención a las actualizaciones de los pronósticos durante los próximos días, ante la posibilidad de que cambien las zonas más afectadas por el episodio de lluvias.

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