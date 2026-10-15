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Así se califica

García (Adelante Andalucía) afirma que no son "nacionalistas": "Somos andalucistas, defendemos al trabajador no al de la patronal aunque sea andaluz"

José Ignacio García (Adelante Andalucía) desmiente que sean "nacionalistas": "Somos andalucistas, defendemos al trabajador, no al de la patronal de Hostelería de Cádiz por muy andaluz que sea".

José Ignacio García (Adelante Andalucía) en Cara al Show

El diputado andaluz José Ignacio García explica a Marc Giró en el plató de Cara al Show por qué no le gusta que a su partido, Adelante Andalucía, se le califique como "nacionalistas": "A mí no me gusta la palabra nacionalista, me gusta 'andalucista' porque nosotros defendemos a la clase trabajadora andaluza".

"De hecho, el jefe de la patronal de la Hostelería de Cádiz, por muy de Cádiz que sea, no puede ser de Adelante Andalucía", señala García, que insiste: "Nosotros defendemos a la clase oprimida, que son el 99% de la población de Andalucía, un tipo andaluz dueño de un fondo de inversión su partido no es Adelante Andalucía, será el PP".

*Puedes ver Cara al Show al completo en atresplayer.

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