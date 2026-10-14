Endrick y Carlos Espí revolucionan al Real Madrid desde el banquillo

El cuadro de José Mourinho remonta a la Roma (3-4) con goles de los dos delanteros que salieron desde el banquillo. Vinicius fue sustituido en el minuto 58.

Desde el banquillo, tras un partido de menos a más del Real Madrid, primero Carlos Espí y después Endrick revolucionaron al equipo de José Mourinho. Fueron los responsables de la victoria ante la Roma en el tramo final en una noche que parecía perdida. Rudiger asomó en el descuento para volver a resurgir en la Champions.

Ganó el Real Madrid a la Roma (3-4) en un partido que no gobernó, pero en el que empujó en el tramo final. Tiró de orgullo... y de sus suplentes. Porque Vinicius Jr no está para fiestas. Cosechó otro mal partido y fue sustituido a la hora de partido.

Al equipo blanco le cuesta arrancar los partidos. Roma fue la prueba de ello. El equipo italiano fue el que salió con más hambre, el que buscó más el gol. Thibaut Courtois lo evitó a la primera, pero no a la segunda. El disparo de Marten de Roon tocó en un defensor y se acabó colando en la portería.

Y mientras la Roma atacaba y atacaba, los de José Mourinho buscaban el peligro a la contra. Y lo encontraron con su tridente. Kylian Mbappé fue el encargado de la igualada en otro disparo que también tocó en un zaguero. Así se fue el partido al descanso.

Pero la Roma no se iba a dejar llevar. Al volver de vestuarios volvió a golpear. Una pérdida absurda de Vinicius en el centro del campo, intentando tocarla de tacón, que acabó en la contra y la definición del delantero Donyell Malen.

La fiesta romana no terminó ahí. Malen volvió a golpear al Real Madrid. Se quedó solo delante de Courtois y no perdonó. Era el tercero. Muy doloroso para el equipo de José Mourinho.

Vinicius, sustituido en el minuto 58

Entró Endrick al campo y Vinicius se marchó al banquillo. Otro mal partido del delantero brasileño. Y ya van demasiados. Suya fue la pérdida en el segundo gol. Quedó señalado.

A Mbappé le anularon un gol por fuera de juego. Y al rescate salieron Bernardo Silva y Carlos Espí. El delantero acortó distancias. Como casi siempre, certero en los pocos minutos de los que dispone. Endrick hizo el empate. Los dos recursos de Mourinho desde el banquillo. Y Rudiger, en el descuento, culminó la remontada.

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