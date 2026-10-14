Felipe VI exige "cooperación" y "responsabilidad" a Marruecos desde Melilla: "Cualquier amenaza a su frontera lo es a toda la UE"

Los detalles El rey ha resaltado que "Melilla es España y Melilla es Europa: su frontera es frontera de la Unión; una frontera única, que no distingue flancos ni puntos cardinales, pues se basa en un acervo compartido de derechos, libertades y responsabilidades ciudadanas".

Los reyes Felipe VI y Letizia visitaron Melilla tras su paso por Ceuta, en un viaje lleno de simbolismo. En Melilla, el monarca destacó la importancia de la cooperación y responsabilidad con Marruecos, reafirmando que "Melilla es España y Melilla es Europa". Subrayó que cualquier amenaza a su frontera afecta a toda la UE. Felipe VI agradeció el recibimiento cálido de los melillenses y destacó la convivencia en la ciudad. Insistió en la necesidad de unidad institucional para afrontar los retos actuales. Concluyó su discurso animando a los melillenses a creer en el futuro de la ciudad y reafirmó el compromiso de España y la UE con su crecimiento.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, han acudido por primera vez a Melilla tras un viaje a Ceuta cargado de simbolismo. El monarca ha dado desde la ciudad autónoma un discurso en el que ha exigido "cooperación" y "responsabilidad" a Marruecos desde Melilla. "Melilla es España y Melilla es Europa", ha reafirmado, y ha señalado que "cualquier amenaza a su frontera lo es a toda la UE".

Como ya hizo este martes desde Ceuta, el monarca ha asegurado que él y la reina tenían previsto realizar el viaje a las ciudades autónomas "este mismo año" antes de la llegada masiva de migrantes a la ciudad ceutí los pasados 30 y 31 de julio. "Pero en todo caso demuestra una vez más lo importante que es para la Corona estar, estar presente lo más posible por todo el país, en sus comunidades, ciudades y pueblos", ha reafirmado.

"Por eso nos emociona hacerlo hoy aquí en Melilla y ayer en Ceuta: pasear por sus calles y plazas, compartir estas horas, conversar con sus autoridades y vecinos; escucharos y sentirnos próximos a vuestros problemas, animándoos también ante el futuro", ha apuntado Felipe VI.

El rey ha agradecido "de corazón" a los melillenses el haberlos recibido "con tanto cariño". Tras eso, ha agradecido también al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, la Llave de la ciudad. Sabemos que son días de inquietud, y por eso os lo agradecemos doblemente", ha dicho el monarca.

Tras esto, el monarca ha destacado "la tolerancia y respeto entre credos, razas y culturas" en la ciudad. "Estamos impresionados por todo lo que hemos visto y vivido en Ceuta, una ciudad que aquí en Melilla sentís −por razones obvias− tan cercana".

"Sabemos que es mutuo. Pero estamos también esperanzados —y agradecidos— por el temple que están demostrando los ceutíes. Hablé allí de la importancia de preservar ese clima de civismo; de seguir haciendo las cosas bien en términos de convivencia, sobre todo en momentos complejos como los actuales", ha insistido.

Ante esto, ha resaltado que también en Melilla "la convivencia es un reto diario". "Un reto que durante siglos habéis gestionado con sabiduría, con inteligencia ciudadana, y que os ha hecho como sois: una ciudad rica en diversidad, en cultura, con un patrimonio singular e inconfundible", ha expresado.

"Los hechos de estas últimas semanas, en Ceuta y, en cierta medida, aquí en Melilla, nos recuerdan la importancia de seguir trabajando unidos", ha remarcado. Así, ha añadido que "las discrepancias, lógicas —e incluso necesarias en una democracia avanzada, como la nuestra—, deben ir siempre de la mano de la unidad institucional y la búsqueda del entendimiento, que es garantía de estabilidad y la mejor fórmula para un trabajo eficaz".

"Melilla es España y Melilla es Europa"

Felipe VI ha trasladado en ese momento "un mensaje de presente y de futuro": "Aunque sea una obviedad, es importante reafirmarla: Melilla es España y Melilla es Europa. Su frontera es frontera de la Unión; una frontera única, que no distingue flancos ni puntos cardinales, pues se basa en un acervo compartido de derechos, libertades y responsabilidades ciudadanas. Cualquier amenaza a la frontera de un estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la UE", ha manifestado.

"Los españoles, los europeos, somos miembros orgullosos de una Unión que cree firmemente en el imperio de la ley y en la dignidad de la persona. Es un estándar muy alto, fruto de un camino largo y difícil. Pero que nadie confunda esas convicciones con debilidad. Estamos preparados para defender nuestros valores y nuestras libertades", ha afirmado.

El monarca ha dicho que "hoy parece que el presente se impone y lo llena todo, convirtiendo en quimera cualquier otro horizonte". "Pero yo os invito a seguir pensando en clave de futuro, con optimismo y alegría. Porque el porvenir de esta ciudad lo hacéis cada vez que os reunís, participáis en la vida pública, abrís las tiendas, los mercados, los colegios y cuidáis unos de otros", ha agregado.

Por ello, ha pedido a los melillenses que nunca dejen de creer en el futuro de la ciudad, "porque detrás de ese futuro —impulsándolo— estamos todos". "Está toda España —los ciudadanos, las instituciones, los poderes públicos— y está una Unión que reúne 27 estados democráticos". "El compromiso firme con el crecimiento social, económico y cultural de vuestra ciudad —de nuestra ciudad— es vuestra mejor garantía", ha asegurado.

"Estos dos días −intensos− nos llevan, a la reina y a mí, a una conclusión inequívoca: merecéis sentir más a menudo −también a través de vuestros reyes− el abrazo y la cercanía de todos los españoles. No a pesar de vivir aquí, sino precisamente por eso", ha reafirmado.

"Porque vivís en esta ciudad increíble, suma de culturas, donde −como en Ceuta− empieza España y donde empieza la UE; donde África y Europa se tocan, y donde dos reinos, España y Marruecos, debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad, que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación", ha dicho en ese punto en un mensaje a Rabat.

Y ha destacado que esto exige "confianza y responsabilidad, basadas en la buena fe". "Lo creo posible y deseable, merece la pena trabajar y abogar por ello, y a ello nos debemos comprometer todos", ha declarado.

Finalmente, ha asegurado que ni la reina ni él olvidarán la visita y que se van "con ganas de volver". Y ha concluido, poniendo con esas palabras también fin al viaje: "Con esa emoción, con esa promesa y, sobre todo, con orgullo, os invito ahora a decir conmigo: ¡Viva Melilla! y ¡Viva España!".

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