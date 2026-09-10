Gonzo responde a las críticas por no empezar 'Salvados' con Ceuta: "Si hubiéramos estado, nos hubieran afeado igual"

Gonzo se sienta en el plató de 'Cara al Show' coincidiendo con el regreso de 'Salvados', que ha arrancado temporada con un especial dedicado a Rita Barberá. El periodista responde también a las críticas recibidas por no comenzar la temporada con un programa sobre la situación en Ceuta.

Gonzo aterriza en el plató de 'Cara al Show' en plena celebración por el estreno de una nueva temporada de 'Salvados' y coincidiendo con una cifra que le ha hecho echar la vista atrás: acaba de cumplir 50 años. A ritmo de Siniestro Total y con una pregunta que invita directamente a mirar atrás —¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?—, el periodista gallego se convierte en el segundo invitado de la nueva temporada del programa de Marc Giró.

Son ya 18 temporadas de 'Salvados', siete de ellas con Gonzo al frente y esta última ha arrancado con un especial dedicado a Rita Barberá, diez años después de su muerte. Para Gonzo, los últimos años y meses de la vida política y biológica de Barberá fueron casi propios de una "tragedia de Shakespeare". "Abandonada por los suyos, encerrada en su casa, vilipendiada, con todo lo que fue", recuerda.

Una historia que trasciende incluso la figura de la propia Barberá. "Lo que resume es lo feo de la política, pero también de la vida: el cómo somos muy de arrimarnos al sol cuando brilla y de escupirle cuando quema", reflexiona.

Sobre Ceuta y "el sufrimiento como fondo de plano"

Pero el regreso de 'Salvados' también ha estado acompañado de polémica. Marc Giró pone sobre la mesa las críticas que el programa ha recibido en redes sociales por no haber elegido Ceuta como escenario de su primera emisión.

Gonzo defiende la decisión del equipo y asegura que las críticas en redes sociales no pueden marcar el rumbo de un programa: "Si hubiéramos estado nos hubieran afeado igual". "Ha llegado un momento donde a las críticas, sobre todo en redes, no les puedes hacer caso", afirma. Para el periodista, el límite está en permitir que esas opiniones lleguen a "condicionar tu trabajo" o a generar una "preocupación excesiva".

El presentador recuerda además que detrás de 'Salvados' existe un equipo de "treinta y pico personas" y un programa que lleva ya 18 años en antena. "Lo que tenemos muy claro es que seguimos con las ganas de hacer las cosas lo mejor posible", sostiene: "Si hemos optado por salir por este programa y no con uno de Ceuta, es porque es mejor lo que podemos ofrecer con lo que hemos ofrecido de Rita que con lo que nos hubiese dado tiempo a hacer de Ceuta".

Gonzo habla desde su propia experiencia como reportero y establece una diferencia que considera fundamental. "Cuando la calle es sufrimiento, cuando la playa del Trampolín es sufrimiento, cuando tú utilizas el sufrimiento como fondo de plano, simplemente como eso, ahí me empieza a chirriar", afirma. "Es algo que me provoca rechazo", zanja.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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