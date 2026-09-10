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'Javier y Ganar'

Victoria Luengo demuestra cuánto sabe de Bardem con el divertido juego 'Javier y Ganar': "¿Trabajó de stripper?"

Victoria Luengo se ha metido tanto en la piel de Emilia, su personaje en 'El ser querido', que Marc Giró ha querido poner a prueba sus conocimientos sobre Javier Bardem con un particular juego de preguntas.

Victoria Luengo demuestra cuánto sabe de Bardem con el divertido juego 'Javier y Ganar': "¿Trabajó de stripper?"

La preparación de Victoria Luengo para interpretar a Emilia en 'El ser querido' ha sido exhaustiva. La actriz ha estudiado en profundidad la figura de Javier Bardem para entender a su personaje y la compleja relación que mantiene con su padre en la película de Rodrigo Sorogoyen. Tanto es así que Marc Giró ha decidido poner sus conocimientos a prueba en 'Cara al Show' con un juego bautizado como 'Javier y Ganar'.

Así, el presentador ha enfrentado a Luengo a varias preguntas sobre la vida y la trayectoria de Bardem, obligándola a escoger entre dos posibles respuestas: ¿Ha sabido Victoria Luengo qué superhéroe ha interpretado Javier Bardem? ¿Ha acertado qué fue lo que más le sorprendió al conocer a Johnny Depp? ¿Y ha sido capaz de descubrir de qué trabajó el actor durante una noche, antes de convertirse en una de las grandes estrellas del cine?.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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