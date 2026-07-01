La inesperada visita de Lulu, la perrita de Antonio Orozco, en pleno plató de 'Cara al Show'

El cantante presenta en Cara al Show a Lulu, la perrita de cuatro meses que le acompaña a todas partes y que llega a su vida tras la pérdida de su anterior mascota.

Antonio Orozco protagoniza uno de los momentos más tiernos de Cara al Show al hablar de Lulu, su nueva compañera de cuatro patas. La cachorra, de apenas cuatro meses, se ha convertido en inseparable del cantante y, como explica entre risas, ya acumula más kilómetros que muchas personas. "Lleva más millas ya...", bromea el artista, que revela que el nombre de la perrita fue idea de su hija Antonella.

"Yo tenía mi perra y la perdimos. Fue horrible. Mi familia y mis amigos me regalaron a Lulu y te lo cuento emocionado porque es muy pequeña, pero me da muy buenos momentos", confiesa el artista, mientras Marc Giró muestra una entrañable fotografía en la que Lulu aparece desayunando junto al cantante.

Puedes ver el instante en el que la perrita irrumpe en el plató en el vídeo sobre estas líneas.

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