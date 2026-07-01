El monólogo de Imanol Arias sobre los problemas que le da su mala memoria: "Pan, aceitunas, bonito, leche y una lechuga"

Imanol Arias fue el encargado de inaugurar el primer programa de El Club de la Comedia en laSexta allá por el año 2011. El actor nos contaba en este divertido monólogo que su mala memoria le ha hecho vivir situaciones completamente surrealistas.

"Estoy aquí para hablarles de un tema que hace tiempo supuso un grave problema pero que ahora, gracias a los adelantos tecnológicos, lo tengo totalmente superado", aseguraba Imanol Arias al inicio de su monólogo de 2011 en El Club de la Comedia, el primero de la historia de este programa en laSexta.

Se refería a... a... a... ¡ah, sí! ¡La mala memoria! Menos mal que se lo apuntó todo en la mano, una costumbre que no había abandonado a lo largo de los años. El actor cree que la culpable de todo esto es su madre, por mandarle a hacer tantos recados cuando era pequeño. "Siempre se te olvidaba alguna cosa, pero a tu madre no", rememoraba. Y eso por no hablar de la manía de los profesores porque los niños de la época se aprendieran los nombres de los ríos y sus afluentes.

Imanol reconocía que es un desastre para los nombres y que no se aprendió el de su mujer hasta los dos años de casado y para evitar esta situación con su hijo le puso de nombre '1, 2, 3, 4', como todas sus contraseñas.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de su historia.

*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Imanol Arias, Carmen Machi, Leo Harlem y Berto Romero

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