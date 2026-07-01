La divertida reflexión de Farmacéutico Fernández sobre cuál es el tamaño perfecto de una cama

El especialista ha compartido un vídeo en redes sociales en el que se pregunta si algunas camas de hotel son demasiado grandes. Su reflexión ha llegado al plató de Aruser@s, donde los colaboradores han confesado cuáles son sus medidas favoritas para dormir.

Farmacéutico Fernández ha abierto un curioso debate en redes sociales tras preguntarse cuál es el tamaño perfecto de una cama. "¿Cuánto de grande es una cama grande? A mí también me gusta mi espacio, pero si tengo frío me gusta achucharme y en la cama que nos han puesto en este hotel la distancia es tan enorme que no llego ni estirando el brazo", comenta el especialista.

El vídeo ha llegado hasta el plató de Aruser@s, donde los colaboradores han compartido sus preferencias. "A mí me gusta que haya espacio", asegura Rocío Cano, que apuesta por las camas de dos metros. Alfonso Arús añade que "ahora he visto hoteles con camas de 2,20 metros", mientras que Elizabeth López reconoce que la cama de 1,35 metros que aún tienen sus padres se le queda "corta".