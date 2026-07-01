Isa Calderón desvela qué limites pone a los hombres: "Si no me escribe con intención le dejo"

"Ahora he puesto limites, no pensaba que a los 43 años estaría genial soltera", afirma Isa Calderón, que desmonta una supuesta estadística que dice que "las mujeres tienen más miedo a estar solteras que a morirse".

Isa Calderón, presentadora con Lucía Lijtmaer el exitoso pódcast 'Deforme Semanal', visita el plató de Cara al Show, donde Marc Giró le pregunta por sus ligues: "Dices que estás viviendo una segunda juventud, ¿has conocido a muchos hombres?". "Llevo saliendo tres años con el 'Circo de los Horrores'", confiesa la comunicadora, que, eso sí, afirma que ya no sufre: "Me río mucho de todo lo que me está pasando porque, de verdad, que es fuerte".

"Voy follando con uno con otro y me lo voy pasando bien", confiesa Isa Calderón, que explica a Marc Giró en este vídeo que está "ya en el 'heteropesimismo absoluto'". Y es que la comunicadora destaca que "para estar con alguien tiene que ser ya alguien absolutamente extraordinario". Incluso, tiene sus propios límites: "Yo hasta hace muy poco pensaba que el amor era incondicional, pero no, hay que poner límites".

Isa Calderón explica algunos de estos límites: "Por la mañana, si no me escribe él primero, le dejo". Es más "si no me escribe con entusiasmo y con intención le dejo", afirma la comunicadora, que explica que, "si no hay exclamación" le deja.

Y es que Calderón sentencia que el hombre con el que ella esté debe tener intención, algo que nunca ha visto en ninguno. "Yo solo he tenido un gran amor que ahora es mi mejor amigo", reflexiona la comunicadora, que explica que "no hay hetero con el que haya salido que haya tenido iniciativa para nada". "No tienen absolutamente ninguna iniciativa, todo se lo tienes que dar mascado ti", critica Isa Calderón, que insiste en que si el hombre no tiene iniciativa le deja: "Según cuando me vienen a saludar ya sé si es un tío echando para adelante o no".

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