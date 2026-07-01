La entrevista completa de Marc Giró a Isa Calderón tras dos Ondas y una serie: "Tengo trauma con la maternidad"

Isa Calderón visita el plató de Cara al Show para repasar los diez años de su exitoso podcast, 'Deforme Semanal', hablar de su experiencia como actriz con su primera serie y de sus terroríficas citas.

Marc Giró entrevista en el plató de Cara al Show a Isa Calderón, "una comunicadora ganadora de dos premios Ondas por su podcast y que ahora tambien es actriz. "Vienes porque es tu primera vez como actriz, quizás la ultima porque dices que ha sido agotadora la promoción", destaca Marc Giró a Calderón, con la que le une una amistad de muchos años.

Y es que el presentador de Cara al Show recuerda que fue colaborador del podcast que Calderón tiene con Lucía Lijtmaer, 'Deforme Semanal', que acaba de cumplir diez años de grandes éxitos. "Hacía una sección", recuerda Marc Giro, que destaca que "ahí empezó todo": "Gracias a estas señoras, lo tengo que decir claramente, sois un faro".

Su primera serie

Isa Calderón charla con Marc Giró de su nueva faceta como actriz. Y es que la comunicadora hace un papel en la serie 'Millennial mal', dirigida y protagonizada por su amiga, Leticia Iglesias. El personaje protagonista es "Judith, una señora millennial de 40 y tantos años que se ha rendido en la vida y, por un fallo burocrático, recibe una beca que ella mandó con 20 años y decide ir a la universidad haciéndose pasar por la generación Z".

Por su parte, Isa Calderón hace el papel de una amiga de Judith. Preguntada por si seguirá adentrándose en el mundo de la interpretación, la comunicadora lo tiene claro: "Si me llaman para una cosa genial diría que sí si me pagaran muy bien, pero no quiero ser actriz, no me gusta ser actriz porque no me gusta repetir escenas que no me salen".

"Tengo un trauma con la maternidad"

El personaje de Isa Calderón en la serie está embarazada. "Apareces embarazada a pesar de que tú no quieres tener hijos", pregunta Marc Giró a Calderón, que se sincera sobre este tema en el plató: "No puedo con esto, tengo un trauma con la maternidad, y con que me estoy haciendo mayor".

"Ya sí que no puedo quedarme embarazada, antes no quería pero podía", reconoce la comunicadora, que destaca que ahora, directamente, ya no va a poder quedarse aunque quiera.

Su agorafobia

"A veces me da agorafobia", explica Isa Calderón a Marc Giró, al que destaca que puede pasarse "tres dias sin salir de casa". De ahí, que muchas veces en su aplicación le aparezca que tan solo ha dado 13 pasos en todo el día. Algo que, además, ha potenciado desde que no va al gimnasio.

Mensaje a las que la copian

"Yo, que te conozco mucho, veo que hay mucha Isa Calderón", destaca Marc Giró a la comunicado, a la que explica que ve a muchas chicas que la imitan en sus podcast. "Son unas sinvergüenzas de tal calibre... no me hagas hablar porque yo a una la he escrito porque es muy fuerte", confiesa Calderón, que destaca que la otra mujer dijo que no la copiaba. Sin embargo, Isa se mantiene: "Tengo 3 o 4 parásitos, garrapatas y cucarachas que me ponen de muy mala hostia".

"Además, creen que haber conseguido éxito en la vida es hacer cosas grandes, cuando nuestro programa lo escucha medio millón de personas y gente culta, es un programa feminista, de izquierdas y de pensamiento critico", afirma Isa Calderón, que critica que las que la copian "son unas incultas y básicas".

Sus horrorosos ligues

"Llevo tres años saliendo con el circo de los horrores", afirma Isa Calderón a Marc Giró, quien le pide que explica en el plató cómo llama a sus exligues y el motivo. "Estoy ya en el 'heteropesimismo' absoluto", afirma la comunicadora que destaca que "para estar con alguien tiene que ser ya alguien absolutamente extraordinario".

Por ejemplo, Isa Calderón habla de un ligue al que llama "el infeccioso": "El hombre levanta la axila y veo pelos rubios cuando era muy moreno y saca una hilera de pus asquerosa". "Tengo una arcada gigantesca, y le digo, que tenía pus y hongos, que era una guarro, que se duchara y que le dejaba y me fui corriendo", cuenta Calderón.

Defiende las mujeres solteras

"No pensaba que a los 43 años estaría genial soltera", confiesa Isa Calderón, que reflexiona: "Nos han educado para defender el amor y un amigo que trabaja en presidencia me dijo que había una estadística de que las mujeres tienen más miedo a estar solteras que a morir". Una frase que Isa Calderón desmiente y ataca en el plató de Cara al Show: "Esto hay que eliminarlo ya".

Es más, resalta a Marc Giró que "todas la colaboradoras" que tienen, "como Yolanda Ramos están solteras": "Por algo será. Como me dijo una amiga si no es alguien extraordinario no vale la pena".

Sus límites a los hombres

"Yo ya pongo límites porque hasta hace muy poco pensaba que el amor era incondicional, pero no, hay que poner límites", asegura la comunicadora, que explica alguno de ellos a Marc Giró. Por ejemplo, si no le escribe por la mañana él primero "con entusiasmo y emoción" le deja. Y es que Isa Calderón tiene claro que quiere un hombre "con intención".

"No hay hetero con el que he salido que haya tenido iniciativa para nada", afirma la comunicadora, que critica que los hombres "no tienen absolutamente ninguna iniciativa": "Todo se lo tienes que dar mascado tú, así que si no tiene iniciativa, le dejo".

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