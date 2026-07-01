Alfonso Arús, al ver a Ester Expósito viendo un partido de Mbappé en el Mundial: "¿No es Greta Thunberg?"

Ester Expósito ha sido pillada en las grandas viendo un partido de Mbappé, que le dedica un beso desde el terreno de juego, como puedes ver en este vídeo.

Ester Expósito ha sido pillada viendo un partido de la selección francesa en el Mundial de Fútbol 2026 desde las gradas. La joven actriz inmortalizaba el momento con su teléfono móvil mientras su pareja, Kylian Mbappé le lanzaba un beso desde el terreno de juego. "¿Seguro que no es Greta Thunberg?", pregunta Alfonso Arús al ver el vídeo, en el que también destaca que "no se puede quejar Ester Expósito porque su chico va marcando goles a pares".

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