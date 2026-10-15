Marc Giró, a cuadros con el ritual de Arde Bogotá para entrar en calor durante la gira: "Vosotras sois fluidas, ¡llamadme!"

Arde Bogotá pone el broche rockero a Cara al Show con una actuación sorpresa en la que presenta su nuevo disco, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola' (MCGS), interpretando en directo uno de sus temas, 'Asidero'.

El rock ha tomado el plató de Cara al Show con una visita sorpresa de Arde Bogotá. La banda española de rock alternativo ha cerrado el programa por todo lo alto con la presentación de su nuevo disco, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola' (MCGS), y una actuación en directo de uno de sus temas, 'Asidero'. "Es el nombre de una empresa ficticia que se dedica a hacer corazones que no sienten", ha explicado Antonio, cantante del grupo.

Aprovechando que la banda se encuentra de gira, Marc Giró ha sacado a relucir uno de sus rituales más misteriosos, al que llaman 'el club de la lucha'. Según han explicado los músicos, lo que sucede dentro de ese particular club "no puede salir de allí", en parte porque puede resultar "avergonzante". Sin embargo, Pepe ha terminado desvelando en qué consiste: "Es poner una canción a todo capullo, que suele ser la de Prodigy, y hacer flexiones, cada uno lo que pueda".

"Es una mariconada total", bromea Marc Giró, que zanja entre risas: "Vosotras sois fluidas, estáis a un tris, ¡llamadme!".

*Vuelve a ver el programa de 'Cara al Show' con los hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Arde Bogotá, en atresplayer.

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