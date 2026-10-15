La entrevista completa de Marc Giró a José Ignacio García, de Adelante Andalucía: "Lo más importante es quitarle votos a Vox"

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, defiende em Cara al Show que el partido concurra solo a las elecciones del 29N, explica por qué no son "nacionalistas sino andalucistas" y destaca "la importancia de quitar votos" a derecha y extrema derecha.

José Ignacio García aparece en el plató de Cara al Show con una camiseta en la que pone "yo hablo un perfecto andaluz". Y es que el diputado y portavoz de Adelante Andalucía defiende en su entrevista con Marc Giró en Cara al Show a Andalucía, en concreto, a los trabajadores andaluces como insiste en recordar.

"Eres mi capricho porque me pareces una de las cosas más interesantes que ha pasado en la politica española en los últimos tiempos", reconoce Marc Giró al político. Y es que el catalán destaca el "crecimiento de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz": "Pasáis de dos a ocho escaños". Además, Marc Giró aconseja a los espectadores ver el programa de Salvados en el que Gonzo entrevista a Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía: "Recuperen el programa en laSexta porque la gente se quedó flipada con sus resultados en las anteriores elecciones".

Sorpasso a Vox

Marc Giró destaca que Adelante Andalucía es el claro ejemplo de que un partido puede funcionar a la izquierda del PSOE. "Sí, nos han votado más que a Vox en Sevilla y Cádiz", destaca su portavoz, José Ignacio García.

Además, el diputado andaluz explica a Marc Giró por qué el partido concurre solo a las elecciones generales y no con Frente Amplio: "Necesitamos una izquierda que no haya estado en el Gobierno, pontifique ni esté cabreada sino que esté más cerca de lo que está pasando, por ejemplo, con las acampadas". Esa, dice García, "es la mejor forma de canalizar el malestar de la gente y robar votos a la extrema derecha, que es lo más importante, conseguir quitarle votos a la derecha y extrema derecha".

Contra el conceto "fachaprogre"

José Ignacio García explica también en el plató de Cara al Show por qué está en contra del concepto "fachapobre": "Creo que la gente de clase trabajadora que está agobiada con el precio de la vivienda, la precariedad laboral... etc, desgraciadamente, está canalizando esa frustración conta las personas inmigrantes". "No hay que llamarles 'fachapobre' sino escucharles", asegura el político, que explica que hay que "redirigir ese cabreo contra los que privatizan, por ejemplo, la sanidad".

Defiende a los jóvenes

El portavoz de Adelante Andalucía cree "que la generación más joven ahora es mejor que" la suya: "Voy a las acampadas y son unos cracks a nivel de conciencia de clase, de cuestiones LGTBI, de que las mujeres no toleran el machismo, se rebelan contra él porque tienen conciencia feminista". "Los jóvenes no conectan con la izquierda de siempre", insiste.

"Somos andalucistas"

Por último, el diputado andaluz asegura que en Adelante Andalucía no son "nacionalistas sino andalucistas": "A mí no me gusta la palabra nacionalista, me gusta 'andalucista' porque nosotros defendemos a la clase trabajadora andaluza".

"De hecho, el jefe de la patronal de la Hostelería de Cádiz, por muy de Cádiz que sea, no puede ser de Adelante Andalucía", señala García, que insiste: "Nosotros defendemos a la clase oprimida, que son el 99% de la población de Andalucía, un tipo andaluz dueño de un fondo de inversión su partido no es Adelante Andalucía, será el PP".

Juego: ¿con quién se queda?

García se somete a un divertido juego antes de acabar su entrevista en el que debe elegir entre diferentes políticos y confesar qué piensa de ellos. El diputado de Adelante Andalucía llama a Sánchez "perro con amo" y critica que Rufián "cae en la trampa de relacionar migración con inseguridad".

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