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Nueva temporada, este miércoles

Este miércoles, en laSexta, el 'ascenshow' de Marc Giró se pone en marcha con Victoria Luengo, Gonzo y Carmen Maura

Este miércoles, a las 23:00 horas en laSexta, Marc Giró estrena segunda temporada de 'Cara al Show' con Victoria Luengo, que presenta 'El ser querido', Gonzo, que regresa con 'Salvados', y la actriz Carmen Maura que "regará el cotarro".

Este miércoles, en laSexta, el 'ascenshow' de Marc Giró se pone en marcha con Vicky Luengo, Gonzo y Carmen Maura

El 'ASCENSHOW' de Marc Giró se vuelve a poner en marcha para volver a subir invitados hasta la sexta planta. 'Cara al Show' regresa este miércoles a las 23:00 horas para inaugurar por todo lo alto la segunda temporada.

La encargada de estrenar el plató será Victoria Luengo, que llega al programa para presentar 'El ser querido', la nueva película dirigida por Rodrigo Sorogoyen y protagonizada junto a Javier Bardem. También tendremos a Gonzo, que irrumpe en el plató para hablar de la nueva temporada de 'Salvados', que se estrenó este domingo conla historia de Rita Barberá. Y, para completar este particular cartel de lujo, Carmen Maura "regará el cotarro" con su presencia.

Este miercoles, a las 23:00 en laSexta, vuelve 'Cara al Show'.

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