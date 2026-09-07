La teoría de la conspiración en torno a la muerte de Rita Barberá: "No tenía ni pies ni cabeza"

El periodista de 'eldiario.es' Lucas Marcos habla del fallecimiento de la histórica alcaldesa valenciana y de las teorías que hablaban de asesinato. "Su muerte fue un shock por la cronología tan trágica que se había precipitado los últimos meses", dice.

La muerte de Rita Barberá sorprendió. La histórica alcaldesa valenciana, que había estado 24 años al frente del Ayuntamiento de Valencia y que en 2016 estaba en sus horas más bajas tras dejar el PP por las tramas de corrupción en las que estaba inmiscuida, falleció el 23 de noviembre de 2016, a los 68 años y de de muerte natural.

Los que la seguían, los que la habían adorado durante dos décadas, no dudaron a acudir a su funeral y lanzar gritos a los miembros del PP, entre ellos el entonces presidente Mariano Rajoy, por haber llevado a Barberá al ostracismo político. "Acabad con toda esa basura que han tirado a por ella", gritaban algunos.

"Su muerte fue un shock por lo que había representado y, sobre todo, por esta cronología tan trágica que se había precipitado en los últimos meses", recuerda el periodista de 'eldiario.es', Lucas Marcos. "Eso propicia una cierta teoría de la conspiración que no tenía ni pies ni cabeza, pero que ha quedo un poco en la memoria colectiva", agrega.

Muchos apuntaban a que había sido asesinada. "Y todo el mundo diciendo 'la han matado", señala Mayren Beneyto, que fue concejala del Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015 y amiga de la valenciana. "La han matado o se ha muerto ella sola", espeta.

Unos meses después el periódico 'El Mundo' lanzaba en exclusiva la causa de la muerte de Barberá: una grave cirrosis hepática que la había llevado a un fallo multiorgánico.

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