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Mar Segura acude a un spa en Mujeres ricas: "Las cuarentañeras nos tenemos que cuidar porque la vejez se afronta mucho mejor"

Mar Segura acude a un spa exclusivo en el que ha ido gente como Isabel Preysler o David Bisbal: "Cuando tienes muchos estrés por motivos profesionales y actos sociales nos olvidamos de cuidarnos".

Mar Segura se confiesa en Mujeres ricas: "He aprendido en mi vida a añadir la palabra acción"

Mar Segura reflexiona en este vídeo de Mujeres ricas sobre su paso por el programa. "He aprendido a añadir a mi vida la palabra acción", destaca la socialité, que confiesa que le gusta "relacionarse con la gente": "Cuando tienes muchos estrés por motivos profesionales y actos sociales nos olvidamos de cuidarnos". "Ya me tocaba porque las cuarentañeras nos tenemos que cuidar y la vejez se afronta mucho mejor si te cuidas", asegura Mar Segura mientras llega a un spa exclusivo en el que ha ido gente como Isabel Preysler o David Bisbal.

"Recuerdo siempre haber tomado el sol con aceite de oliva", lamenta Mar Segura, a la que le entra la risa floja cuando le llaman en plan sesión con una mascarilla. Noe, su amiga, le coge el teléfono y le avisa que se trata de una revista: "De 'Oh my god', o algo así". Finalmente, Mar Segura coge el teléfono aunque explica que no tiene "la agenda a mano": "Me han dicho que querían una entrevista y un reportaje fotográfico y no me suena la revista, no sé de qué va, me he precipitado un poco".

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