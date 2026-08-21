Marc Giró recibe el reconocimiento del FesTVal por Cara al Show

Marc Giró, entre los premiados del FesTVal 2026 por Cara al Show

Cara al Show, el programa de Marc Giró en laSexta, recibe un reconocimiento en el FesTVal 2026, en una edición en la que Atresmedia también suma el Premio Joan Ramón Mainat para El Gran Wyoming.

El FesTVal de Vitoria-Gasteiz 2026 reconoce el talento y la apuesta por el entretenimiento de laSexta con un premio para Cara al Show, el programa presentado por Marc Giró, que combina entrevistas, humor irreverente y análisis de la actualidad junto a algunos de los grandes nombres de la cultura. El reconocimiento llega además en un año especialmente significativo para la cadena, que celebra su 20 aniversario.

A este galardón se suma el Premio Joan Ramón Mainat 2026 para El Gran Wyoming, que reconoce su singular y dilatada trayectoria como uno de los grandes referentes de la sátira política en la televisión española y sus dos décadas al frente de El Intermedio.

El FesTVal se celebrará del 7 al 12 de septiembre en Vitoria-Gasteiz, donde tendrá lugar la entrega de estos reconocimientos.

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