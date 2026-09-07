El monólogo de Ernesto Sevilla sobre el mundo de la comedia: "Es como el de la política, cuantas más chorradas digas, más lejos llegas"

Ernesto Sevilla destaca en este monólogo de El Club de la Comedia que "el mundo de la comedia, y el de la política" funcionan parecido pero que a político no se metió porque sus "chistes no eran tan graciosos".

Ernesto Sevilla llega al plató de El Club de la Comedia para hacer un monólogo en el que se acuerda de un consejo que le dio su padre: "Mi padre decía que escuchara la voz de mi interior". "Os cuento esto porque el otro día me encontré a un amigo de la infancia que me dijo que era profesor, que se había casado y que tenía dos hijos", explica el cómico, que destaca que, cuando le preguntó que qué tal él, respondió: "¿Te acuerdas que mi padre de pequeño me decía que era imbécil?, pues al final sí, pero he encontrado un trabajo que me pagan por decir chorradas".

"Cuanto más grande sea la chorrada que dices más lejos llegas", asegura Ernesto Sevilla, que destaca que "así funciona el mundo de la comedia, y el de la política": "A político no me metí porque mis chistes no eran tan graciosos".

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