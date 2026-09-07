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La viral reacción de un niño al ver a 'Michael Jackson' en su fiesta de cumpleaños

El pequeño se queda completamente alucinado al ver al imitador del 'Rey del Pop' bailar sus pasos más míticos.

La viral reacción de un niño al ver a 'Michael Jackson' en su fiesta de cumpleaños

De quedarse a cuadros a imitar los movimientos del 'Rey del Pop'. Hans Arús muestra la graciosa reacción de un niño al descubrir que en su fiesta de cumpleaños aparece por sorpresa 'Michael Jackson'. El imitador del cantante entra por todo lo alto, bailando sus característicos pasos, dejando al pequeño en 'shock'. Eso sí, no tarda ni un segundo en lanzarse a la pista para bailar junto a su ídolo.

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