Beyoncé, sorprendida por Jay-Z con un espectáculo de fuegos artificiales por su cumpleaños en pleno concierto

Jay-Z ha interrumpido su concierto en Londres para sorprender a Beyoncé con un espectáculo de fuegos artificiales por su cumpleaños.

Beyoncé ha sido sorprendida con un espectáculo con fuegos artificiales por su cumpleaños. Y es que su marido, Jay-Z, estaba dando uno de sus conciertos en Londres, cuando decidió sorprender a la artista interrumpiendo su concierto con un espectáculo de fuegos artificiales. En este vídeo puedes ver la reacción de Beyoncé.

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