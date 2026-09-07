Ahora

Viral

Beyoncé, sorprendida por Jay-Z con un espectáculo de fuegos artificiales por su cumpleaños en pleno concierto

Jay-Z ha interrumpido su concierto en Londres para sorprender a Beyoncé con un espectáculo de fuegos artificiales por su cumpleaños.

Beyoncé, sorprendida por Jay-Z con un espectáculo de fuegos artificiales por su cumpleaños en pleno concierto

Beyoncé ha sido sorprendida con un espectáculo con fuegos artificiales por su cumpleaños. Y es que su marido, Jay-Z, estaba dando uno de sus conciertos en Londres, cuando decidió sorprender a la artista interrumpiendo su concierto con un espectáculo de fuegos artificiales. En este vídeo puedes ver la reacción de Beyoncé.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la crisis en Ceuta | Vivas señala a Marruecos por la "invasión" y alerta de que la situación en Ceuta es de "alarma máxima para la seguridad nacional"
  2. El expresidente de Plus Ultra ratificará ante el juez el pago de mordidas a Zapatero
  3. La ultraderechista AfD se impone en las elecciones de Alta Sajonia, un resultado nunca visto desde la caída del nazismo
  4. Una vuelta al cole no exenta de polémica y con nuevas huelgas de docentes a la espera de mejoras laborales
  5. Al menos cinco muertos tras estrellarse un avión de Amazon durante una maniobra de aterrizaje en Miami
  6. Rita Barberá, la caída a los infiernos de un minotauro político que puso Valencia en el foco: "Representa el principio y el fin de una etapa"