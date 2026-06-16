La entrevista (de trabajo) completa de Marc Giró a Nacho Duato tras su paso por Mask Singer: "Soy comunista pijo, como tú"

Nacho Duato convierte su visita a Cara al Show en una sucesión de anécdotas imposibles: desde los secretos de Mask Singer hasta sus 17 balcones, sus cenas de sardinas o un ligue surgido tras una multa. Marc Giró encuentra al colaborador perfecto.

Los entresijos de Mask Singer, sus 17 balcones, un Porsche de carreras, las sardinas en lata y una declaración ideológica que ya merece un marco en la historia de la televisión: "Soy comunista pijo, como tú". Marc Giró toma nota de cada una de las perlas que va soltando Nacho Duato en Cara al Show, aunque lo que ocurre allí se parece poco a una entrevista convencional. Más bien es un casting, una entrevista de trabajo en horario de máxima audiencia para fichar a un colaborador capaz de convertir cualquier conversación en una colección de titulares.

Su paso por Mask Singer

Recién salido de su aventura como finalista de Mask Singer, Duato tarda dos segundos en empezar a destripar los secretos que se esconden bajo las máscaras. Dice que luchó por llegar hasta el final "por pasta", aunque la realidad es que se ganó cada programa a golpe de sudor. Literalmente.

El bailarín explica que durante tres meses vivió sometido a unas medidas de seguridad que rozaban la ciencia ficción. "Me sacaban de casa con una escafandra", cuenta. No podía hablar con nadie, ni siquiera con el chófer encargado de llevarlo al plató.

El nivel de secretismo era tal que asegura que jamás supo quiénes eran sus compañeros de concurso. Ni durante las grabaciones ni después. Aunque, visto lo visto, tampoco habría servido de mucho. Cuando sale el nombre de Leire Martínez, ganadora de la edición, reacciona con una sinceridad desarmante: "Esa es la de La Oreja de Van Gogh que la han reemplazado, ¿no?". Tampoco reconoce a Lola Lolita. Ni sin máscara.

La entrevista también rescata su ya conocida polémica con Melody, a quien se cruzó por los pasillos del programa de Antena 3 cuando iba disfrazado de Momia. Duato recuerda las críticas que lanzó tras su paso por Eurovisión y admite que, si ella hubiera sabido que Momia era él, quizá el encuentro habría sido algo más intenso. Marc Giró intenta arrancarle una disculpa... pero no hay manera.

La biografía y el documental

Si algo demuestra Nacho Duato cada vez que se sienta frente a una cámara es que sigue teniendo una relación complicada con la autocensura. Y si no, que se lo pregunten a Isabel Díaz Ayuso, protagonista de uno de los dardos de la noche por una fotografía tomada durante un viaje a Nueva York. "No se la hace en el Metropolitan, si no con un puto peluche", dispara, provocando las carcajadas del público.

El coreógrafo también habla de su próxima biografía, que llevará por título 'Habla como un hombre', una frase que escuchó tantas veces durante su infancia que terminó convirtiéndose en el nombre perfecto para contar su historia.

Entre sus páginas relata, además, un episodio especialmente duro ocurrido cuando tenía 17 años, cuando un actor muy famoso intentó abusar sexualmente de él y le dio una paliza.

Y hay más proyectos en marcha. Duato prepara un documental sobre su vida para el que ha rechazado ofertas de grandes productoras. A cambio, ha impuesto una condición innegociable: los últimos diez años de su trayectoria personal se quedan fuera del relato.

El hombre de los 17 balcones

Pero si hay un asunto que deja boquiabiertos tanto a Marc Giró como a los espectadores es su casa de Madrid.

Duato vive en una vivienda con 17 balcones. Diecisiete. Una cifra tan desproporcionada que parece inventada por un guionista con ganas de exagerar. Y, sin embargo, es real.

Aquella colección de balcones da pie a una de las mejores anécdotas de la noche. Durante la visita papal, el bailarín terminó saludando y bendiciendo desde uno de ellos a las señoras que esperaban la llegada del pontífice. El papa se giró para mirar la fachada de su edificio, asegura.

Entre risas, resume toda su filosofía vital con una frase tan contradictoria como memorable: "Soy comunista pijo, como tú".

Anfitrión y experto en pies

La entrevista también descubre una faceta menos conocida del coreógrafo: la de pintor.

Duato enseña algunas obras de su colección 'Los inmigrantes' y sorprende a Giró regalándole uno de sus cuadros en pleno programa. "Se lo dedico a los inmigrantes que vienen aquí a buscar un mundo mejor", explica.

Después llega el delirante recorrido por el llamado 'Museo Physsen', un espacio donde pintura, danza y absurdo conviven felizmente. Allí, preguntado por sus posibles fetiches, responde con la naturalidad de quien habla del tiempo: le gusta que le chupen los pies, aunque él no está dispuesto a devolver el favor.

Sardinas para cenar y una tetera para Isabel Preysler

A sus 69 años -cumplirá 70 en enero-, Duato asegura encontrarse estupendamente. Tendrá una gala homenaje y planea celebrarlo con una fiesta en casa, aunque ya quedaron atrás aquellas reuniones legendarias en las que podía reunir a 200 invitados. "Samantha Vallejo-Nágera me hacía el catering", recuerda.

Lo más llamativo es que, pese a vivir en una casa gigantesca y disponer de 17 balcones, no tiene comedor. La explicación es simple: vive solo y no le encuentra sentido a una estancia reservada exclusivamente para comer. Su dieta tampoco parece diseñada por un chef con estrellas Michelin. Cena sardinas en lata porque tienen "omega 3, vitaminas y hierro" y desayuna una sopa de remolacha, aceite y limón, algo que recomienda a todo el mundo.

Él come poco. Aunque mucho menos, según cuenta, lo hace Isabel Preysler. Duato recuerda una comida compartida en la que ella "pidió una tetera con agua caliente y sacó un pastillero" para tomarse las vitaminas. Fin del menú.

El Porsche, el policía y "dos experiencias"

Entre las mayores "pijadas" de las que se arrepiente aparece un Porsche de carreras comprado por puro capricho juvenil. Aunque la compra terminó generando una historia bastante mejor que el coche.

"Di cuatro vueltas a la Cibeles hablando por teléfono y me paró un policía guapísimo", recuerda.

La multa fue inevitable. Lo inesperado llegó después. Consiguió el número del agente y, según relata entre risas, también "dos experiencias". En la primera tenía una única petición: que no se quitara el uniforme.

Las "nachadas" y los políticos bailando twerk

Como nuevo colaborador de Cara al Show, Marc Giró adelanta que la sección de Nacho Duato se llamará Nacho Ibérico y estará dedicada a recopilar sus ocurrencias más imprevisibles. O, como él mismo las define, sus "nachadas".

La entrevista se despide con 'No mires quién baila', un disparate televisivo en el que personajes famosos interpretan estilos imposibles detrás de una cortina.

Por allí desfilan versiones de Santiago Abascal y Mariano Rajoy bailando twerk, 'Pedro Sánchez' entregado al pole dance y una pareja formada por 'Lamine Yamal' y 'Messi' practicando ballet clásico. Duato contempla el espectáculo con la misma mezcla de incredulidad y diversión con la que ha atravesado toda la entrevista.

Y es que, después de escucharlo hablar de Mask Singer, de sus 17 balcones, de sus cenas de sardinas y de sus aventuras con policías guapos, queda claro que Marc Giró no necesitaba hacerle una entrevista de trabajo. Bastaba con darle un micrófono. El puesto estaba concedido desde el primer minuto.

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