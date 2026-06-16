Nacho Duato, sus "pijadas" con un Porsche y el policía guapo que se ligó después de que lo multara: "Tuvimos dos experiencias"

"¿Has hecho alguna vez alguna pijada de la que te arrepientas?" quiere saber Marc Giró acerca de su invitado de hoy, Nacho Duato. El bailarín se confiesa con el presentador de Cara al Show.

Aunque a Nacho Duato no le gusta conducir, en un arrebato, hizo una de esas "pijadas" de las que a veces tanto se arrepiente. "Me compré un Porsche de carreras", reconoce ante Marc Giró en Cara al Show. "Era muy joven, porque empecé a vender ballets muy pronto. Cuando eres joven, estás un poco descerebrado", se justifica.

Ahora ni siquiera lleva relojes caros, solo pulseras con la bandera emigrante. "La gente se pone pulseras con la bandera de España", comenta al respecto. Dice que tiene como 400 en casa. La otra que lleva es la de la amistad y la llevan, además de él, todos los niños que han operado en el Chad con la Fundación Fernando Fonseca.

Nacho regresa a la anécdota del Porsche y a lo que le ocurrió por culpa, o mejor dicho, gracias a su "pijada". "Di como cuatro vueltas a la Cibeles mientras hablaba por teléfono y de pronto me paró un policía guapísimo con barba", rememora. "Señor Duato, le he reconocido. Lo siento, pero tengo que ponerle una multa", le dijo el agente. "Usted póngame la multa, pero me tiene que dar su número de teléfono", se atrevió a decirle el bailarín. Y lo consiguió.

"Tuvimos dos experiencias. Cuando vino le dije que no se le ocurriera quitarse el uniforme de Policía, pero a la segunda vino sin uniforme y ya no me dio tanto morbo y ya no quedé más con él", asegura.

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