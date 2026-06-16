"Dile a Boris que no hable tanto, que me voy a desmayar": Nacho Duato desvela los secretos de Mask Singer

Nacho Duato se somete a una entrevista de trabajo con Marc Giró, dispuesto a ser el nuevo colaborador de Cara al Show. Entre sus últimas experiencias se encuentra su segundo puesto en Mask Singer. El coreógrafo desvela todos los detalles de este misterioso programa.

Nacho Duato se quita la máscara de 'Momia' para aterrizar en Cara al Show, el programa de laSexta presentado por Marc Giró en el que el coreógrafo tendrá pronto una sección llamada 'Nacho Ibérico'. Giró aprovecha la oportunidad para hacerle una entrevista de trabajo y evaluar sus aptitudes.

Y aunque entre ellas no se encuentra la de pasar desapercibido, sí que ha logrado ocultar su identidad en Mask Singer: adivina quién canta muy bien. De hecho, ha quedado en segunda posición, aunque Marc ya había conseguido quien se escondía ahí. Para conseguirlo, ha tenido que pasar mucha "claustrofobia", asegura.

"Sales de casa y ya tienes que llevar una escafandra y cubrirte las manos. Llevas un cartel que pone 'no me hables', o sea que el chófer que te lleva no te puede hablar", cuenta sin dejarse ningún detalle de cómo se vive el detrás de las cámaras, incluso antes del rodaje, en el programa de Antena 3. "No te ve nadie, solo la que te viste", insiste.

Su firme intención de aguantar lo llevó hasta el final, para "cobrar todos los programas", bromea. El coréografo cuenta que tuvo que parar hasta cuatro veces el rodaje porque se "ahogaba". "Dile a Boris (Izaguirre) que no hable tanto porque me voy a desmayar", llegó a pedir.

Nacho no tenía ni idea de quiénes eran sus compañeros de edición... incluso cuando se quitaron la máscara. La ganadora fue Leire Martínez. "La de La Oreja de Van Gogh que ahora la han reemplazado", resume él. "Pero cuando salió no sabía quién era", reconoce. Ni siquiera ubica a Lola Lolita, pero no es de extrañar de alguien a quien ni siquiera le sonaba el nombre de Isabel Pantoja hasta hace relativamente poco.

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