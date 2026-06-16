Nacho Duato habla de sus polémicas declaraciones sobre Melody y de qué sucedió cuando coincidieron en Mask Singer: "No le pido perdón"

El popular coréografo desvela en Cara al Show lo que ocurrió detrás de las cámaras de Mask Singer y cómo fue su encuentro con Melody en Mask Singer tras sus polémicas declaraciones acerca de la cantante tras Eurovisión.

"Yo me cruzaba a Melody por el pasillo y ella no sabía que era yo", cuenta en Cara al Show Nacho Duato sobre su encuentro con la eurovisiva cantante en Mask Singer, el programa de Antena 3 en el que logró ocultar tan bien su identidad que quedó en segunda posición. "Yo pensaba: 'como sepa que soy yo, me araña", bromea... pero no tanto.

El popular coreógrafo tuvo algunas palabras para la artista después del festival de la canción que no sentaron demasiado bien en su entorno. Su primera publicación en Instagram fue dedicada a ella. "Tan poderosa no eres cuando has perdido", llegó a decirle.

"Pobre Melody", lamenta Marc Giró, que aprovecha la ocasión para invitar a su invitado a que le pida disculpas. "Melody, te pido per... no, no le pido perdón", se corrige inmediatamente Duato.

"Yo le dije lo que pensaba. Es muy buena cantante, pero iba un poco como la Beyoncé de hace 20 años", se justifica. "Y si pierdes, tampoco pasa nada", añade.

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