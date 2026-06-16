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'No mires quién baila'

'Santiago Abascal' y 'Mariano Rajoy' bailan 'twerk' para Nacho Duato y Marc Giró en Cara al Show

Marc Giró obsequia a Nacho Duato con "la extraescolar de Cara al Show" y juega con él a 'No mires quién baila', una divertida experiencia que reúne a 'Santiago Abascal' con 'Lamine Yamal', por ejemplo.

'Santiago Abascal' y 'Mariano Rajoy' bailan 'twerk' para Nacho Duato y Marc Giró en Cara al Show

Marc Giró se dispone a jugar con Nacho Duato a 'No mires quién baila', la "extraescolar" de hoy de Cara al Show, pero antes el bailarín tiene algunas confesiones que hacer: tiene unas manos enormes, no le ha dolido la cabeza en la vida (ni con resaca) y a veces se ha levantado con un caballero en la cama sin saber qué hacía ahí.

Tras reír a carcajadas ante tales ocurrencias, el presentador le cuenta la mecánica del juego: "Detrás de la cortina van a aparecer personajes famosos bailando. Por turnos, uno de nosotros se pondrá de espaldas y tendrá que adivinar quién es el personaje y el estilo de baile mientras el otro da pistas. Pero cuidado, porque hay palabras tabús que no podemos decir".

La primera partida la protagonizan 'Santiago Abascal' y 'Mariano Rajoy', representados por dos bailarines con sus máscaras, haciendo 'twerking'. Y aunque Nacho lo da todo para intentar adivinarlo, la cosa se le complica, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas.

Y estos dos políticos no son los únicos en subirse al escenario...

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