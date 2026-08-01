La prevención no termina cuando se apagan las llamas: así se preparan los municipios para reducir el riesgo de incendios

Los detalles Es el caso de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde los trabajos de prevención se centran en acondicionar las zonas de vegetación que rodean las urbanizaciones.

El riesgo de incendios forestales en zonas habitadas preocupa especialmente en municipios donde las viviendas están cerca del bosque. Este verano, muchos ayuntamientos trabajan para evitar que el fuego alcance las casas. En Sant Andreu de la Barca (Barcelona), se están acondicionando las áreas de vegetación alrededor de las urbanizaciones para dificultar la propagación de las llamas. La concejala de Medio Ambiente, Mónica Julià, explica que se mantienen limpias las franjas de protección, cortando árboles para dejar espacio entre ellos. El alcalde Marc Giribet destaca que estas labores son parte de una estrategia continuada durante todo el año, ya que "los incendios se apagan en invierno". La prevención es clave, según el Ayuntamiento, para minimizar el riesgo de incendios.

El riesgo de que un incendio forestal alcance zonas habitadas preocupa especialmente en aquellos municipios donde las viviendas conviven prácticamente con el bosque. Mientras los grandes incendios siguen marcando la actualidad este verano, muchos ayuntamientos aprovechan estos meses para trabajar precisamente en evitar que el fuego del futuro llegue hasta las casas.

Es el caso de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde los trabajos de prevención se centran en acondicionar las zonas de vegetación que rodean las urbanizaciones. Unas tareas fundamentales para dificultar la propagación de las llamas en caso de incendio.

"Lo vemos a 600-700 metros y a veces estamos un poco asustados", cuenta una vecina, a lo que otra añade que "hay mucho bosque y está muy sucio".

Desde el Ayuntamiento insisten en que la prevención es la herramienta más eficaz para minimizar ese riesgo. La concejala de Medio Ambiente, Mónica Julià, explica sobre el terreno los trabajos que se están realizando para mantener limpias las franjas de protección alrededor de las viviendas y reducir la carga de combustible vegetal. "Se cortan los árboles y se deja entre copa y copa unos ocho metros, para que no se propague en caso de incendio", explica.

El mantenimiento continuará durante el otoño y el invierno, aprovechando los meses de menor riesgo para preparar el terreno de cara a la próxima campaña. "Esto se hace durante todo el año, desde 2023. Como se dice, los incendios se apagan en invierno", destaca el alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, al explicar que estas labores forman parte de una estrategia continuada.

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