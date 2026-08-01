Ahora

EN DIRECTO

Sigue la evolución de los incendios en España

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

"Estamos asustados"

La prevención no termina cuando se apagan las llamas: así se preparan los municipios para reducir el riesgo de incendios

Los detalles Es el caso de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde los trabajos de prevención se centran en acondicionar las zonas de vegetación que rodean las urbanizaciones.

La prevención no termina cuando se apagan las llamas: así se preparan los municipios para reducir el riesgo de incendios
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El riesgo de que un incendio forestal alcance zonas habitadas preocupa especialmente en aquellos municipios donde las viviendas conviven prácticamente con el bosque. Mientras los grandes incendios siguen marcando la actualidad este verano, muchos ayuntamientos aprovechan estos meses para trabajar precisamente en evitar que el fuego del futuro llegue hasta las casas.

Es el caso de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde los trabajos de prevención se centran en acondicionar las zonas de vegetación que rodean las urbanizaciones. Unas tareas fundamentales para dificultar la propagación de las llamas en caso de incendio.

"Lo vemos a 600-700 metros y a veces estamos un poco asustados", cuenta una vecina, a lo que otra añade que "hay mucho bosque y está muy sucio".

Desde el Ayuntamiento insisten en que la prevención es la herramienta más eficaz para minimizar ese riesgo. La concejala de Medio Ambiente, Mónica Julià, explica sobre el terreno los trabajos que se están realizando para mantener limpias las franjas de protección alrededor de las viviendas y reducir la carga de combustible vegetal. "Se cortan los árboles y se deja entre copa y copa unos ocho metros, para que no se propague en caso de incendio", explica.

El mantenimiento continuará durante el otoño y el invierno, aprovechando los meses de menor riesgo para preparar el terreno de cara a la próxima campaña. "Esto se hace durante todo el año, desde 2023. Como se dice, los incendios se apagan en invierno", destaca el alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, al explicar que estas labores forman parte de una estrategia continuada.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez envía una carta a Bruselas para recriminar la actitud de algunos países europeos durante la crisis de Ceuta
  2. Caos e "impotencia" en una Ceuta al borde del colapso por la crisis migratoria: "A uno se le parte el alma"
  3. Crece la polémica por el ático de Ayuso: la Comunidad de Madrid pone a la venta más inmuebles usados como oficinas sin licencia
  4. La peor derrota de Infantino: la FIFA da marcha atrás a su plan de privatizar el Mundial
  5. Dan por estabilizado el incendio de La Vall d'Uixó y se termina la evacuación tras quemarse más de 9.500 hectáreas
  6. Agosto arranca sin ola de calor en España pero con 11 comunidades en avisos por altas temperaturas