Nacho Duato, sobre lo que comió Isabel Preysler en una cena que compartió con ella: "Pidió una tetera con agua caliente y sacó un pastillero"

Nacho Duato desvela en Cara al Show que no le gusta comer y que por eso, con unas sardinas en lata para cenar tiene bastante. Pero el bailarín asegura que hay quien come menos que él... y esa persona es Isabel Preysler.

Nacho Duato tiene fama, merecida, de ser un gran anfitrión y organiza para sus amigos unas fiestas en las que hay comida y bebida en abundancia. Sin embargo, él asegura que no es una de esas personas que disfruta comiendo. Come poco, admite. Ahora tiene suficiente con una lata de sardinas por las noches.

"Son buenísimas porque tienen vitaminas, Omega 3, hierro... de todo", defiende. "Y por la mañana, una sopa con remolacha, aceite y limón", recomienda en Cara al Show.

"¿Quién come menos: tú o Isabel Preysler?", pregunta Marc Giró consciente de que el bailarín ha coincidido con la celebrité en alguna que otra ocasión. "Llegó pidiendo una tetera con agua caliente, sin té ni limón. Y abrió el pastillero y se tomó cinco pastillas de vitaminas. Y eso fue lo que comió", asegura el conocido coreógrafo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido