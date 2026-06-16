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Cinco a la calle

La casa con 17 balcones de Nacho Duato en Madrid que impresiona al papa y a Marc Giró: "Soy comunista pijo, como tú"

Nacho Duato relata en Cara al Show cómo fue su 'encuentro' con el papa León XIV a su llegada a Madrid y cómo se quedó impresionado al pasar por su casa.

La casa con 17 balcones de Nacho Duato en Madrid que impresiona al papa y a Marc Giró: "Soy comunista pijo, como tú"

Cuando el papa llegó a Madrid, en la casa de Nacho Duato se armó un alboroto porque el sumo pontífice tenía que pasar por la puerta de su casa como parte del recorrido que iba a realizar por las calles de la capital. "La verdad es que la casa es muy bonita y había muchas flores y el papa miró para atrás, porque la casa está muy bien", cuenta el famoso bailarín en Cara al Show frente a un impresionado Marc Giró, que ha conseguido una foto del edificio y, en efecto, es alucinante.

Después de que León XIV siguiera con su trayectoria, Nacho siguió saludando y bendiciendo a los allí presentes desde uno de los cinco balcones que dan a la calle. "No sabía que tú fueras tan papista", comenta el presentador al ver los balcones decorados a la perfección para tal evento. "Me obligaron. Yo no la puse, la puso el portero. Dije que a mí no me molestaran y que hicieran lo que les diera la gana", reconoce.

Marc no puede evitar hacerle en este instante una "pregunta de persona de clase trabajadora". "Cuando uno tiene cinco balcones...", comienza a decir cuando Nacho le interrumpe: "Hay 17 en casa". Giró vuelve a empezar: "Cuando uno tiene 17 balcones...". Duato vuelve a interrumpirle: "Soy comunista pijo, como tú".

El presentador consigue preguntarle al fin sobre cuál es su balcón favorito para asomarse. "El que está frente a mi cama. Yo me levanto, abro la ventana y hay cinco japoneses haciendo fotos a la fachada", dice entre risas.

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