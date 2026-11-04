El irracional "miedo a los sustos" de Pablo López: "Tengo pestillos en todas las puertas de mi casa"

"Cuando me hice mi casa pedí que al entrar a mi habitación pusieran un botón para encender y apagar las luces, para saber si alguien viene", explica el compositor, que confiesa vivir en alerta ante la posibilidad de que alguien le dé un susto.

Pablo López tiene un miedo que condiciona hasta la forma en la que ha diseñado su casa: que alguien aparezca por sorpresa y le dé un susto. El cantante ha hablado de esta curiosa fobia durante su visita a Cara al Show, donde ha explicado que lleva toda la vida sufriéndola y que ha llegado a tomar medidas bastante extremas para evitar sobresaltos.

El músico malagueño pone como ejemplo una situación cotidiana como estar cocinando con los cascos puestos y notar, de pronto, una presencia cerca o escuchar un ruido. "En mi cabeza siempre pienso que me voy a morir de un susto", reconoce. Tanto es así que ha llegado a instalar "pestillos en todas las puertas de su casa", aunque eso pueda complicarle las cosas si alguna vez necesita ayuda. "Que vengan los bomberos a sacarme", bromea.

Pero sus precauciones van mucho más allá. "Cuando me hice mi casa no pedí un garaje para 200 Ferraris, pedí que cuando tuvieran que entrar en mi habitación le dieran a un botón y se encendieran y apagaran las luces, para darte cuenta de que alguien va a entrar", explica el compositor en el vídeo sobre estas líneas.

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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