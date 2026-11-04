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Pasapuré, Esther y Ánimo: los divertidos nombres de los gatos de Pablo López

El cantante malagueño desvela en Cara al Show cómo se llaman sus tres gatos y explica por qué la convivencia con estos sigilosos felinos no siempre le ayuda a superar su "miedo a los sustos".

Pasapuré, Esther y Ánimo: los divertidos nombres de los gatos de Pablo López

Pasapuré, Esther y Ánimo. Así se llaman los tres felinos de Pablo López. Nombres, cuanto menos, sorprendentes. La curiosa elección ha salido a relucir mientras el artista hablaba de su "miedo a los sustos", una sensación que le acompaña desde pequeño y que condiciona incluso su día a día en casa.

"Tengo gatos gigantes que se deslizan, no hacen ruido", explica el compositor, que reconoce que estos felinos suelen pillarlo desprevenido. Una circunstancia especialmente complicada para alguien que asegura que vive en alerta ante la posibilidad de que alguien le dé un susto. De hecho, el músico ha destapado que ha instalado "pestillos en todas las puertas" de su vivienda y que incluso ideó un sistema de luces para saber cuándo alguien iba a entrar en su habitación.

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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