Pablo López recuerda el día que se meó encima por el "síndrome de la llave": "Si lo hacen, háganlo dignamente"

El cantante malagueño relata en Cara al Show la embarazosa situación que vivió durante una gira al llegar a casa después de un concierto y explica cómo intentó controlar este fenómeno tan común.

Durante su visita a Cara al Show, Pablo López ha hablado del conocido como "síndrome de la llave", esa sensación de urgencia por ir al baño que aparece justo cuando estás llegando a casa y sabes que ya queda muy poco para poder entrar.

Como explica el artista en el vídeo sobre estas líneas, le ocurre especialmente al volver de los conciertos, después de pasar horas fuera y recorrer un largo camino de regreso. Cuando empieza a reconocer las calles cercanas a su casa, las ganas de orinar se vuelven cada vez más intensas. Y, como suele ocurrir en estas situaciones, cualquier pequeño contratiempo parece alargar la espera.

El problema es que, en su caso, la situación llega a repetirse muchas veces durante la gira. "No me da vergüenza decirlo", reconoce el músico, que asegura que intenta dominar esa reacción cuando empieza a sucederle continuamente.

Sin embargo, un día la estrategia no funcionó. "Y al final, un día no fue la llave y no llegué a mi casa", confiesa, dejando entrever que terminó teniendo un escape antes de alcanzar el baño. "Si se mean encima, háganlo dignamente", remata el compositor entre risas.

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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