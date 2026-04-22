El divertido juego de Jordi Évole, Marc Giró y Estopa: ¿podrán adivinar estas tapas españolas cantadas por una soprano?

En Cara al Show, Marc Giró presenta el juego 'Operación tapas': una caótica prueba en la que el presentador, junto a Évole y Estopa, se enfrenta a adivinar tapas españolas interpretadas al canto por la soprano Begoña Alberdi.

Divididos en dos equipos, Marc Giró y Jordi Évole se enfrentan a los hermanos Muñoz (Estopa) en la primera "extraescolar" de 'Cara al Show' con el juego titulado 'Operación tapas'.

Acompañados por la prestigiosa soprano Begoña Alberdi, los concursantes deben adivinar distintas tapas españolas a partir de cómo ella las interpreta cantando. Para lograrlo, tendrán que afinar bien el oído y también la vista, ya que cuentan con unos prismáticos que, como en una auténtica función, les permiten observar de cerca a la artista mientras brilla sobre el escenario.

Las tapas elegidas en este primer programa son: huevos rellenos con gambas, patatas arrugadas con mojo y pincho de tortilla con callos. Sin embargo, tal y como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, Évole, Giró y los hermanos Muñoz tienen serias dificultades para acertar.

Uno de los momentos más divertidos llega cuando, por fin, adivinan la tapa de los huevos rellenos. Y es que los hermanos Muñoz, criados en el bar familiar 'La Española', en el barrio de San Ildefonso (Cornellà de Llobregat), aseguran no haber visto esa tapa en su vida. "Los huevos se pueden rellenar de gambas o de lo que tú quieras, llámame", bromea Marc Giró al escuchar a David protestar por la elección.

En el vídeo sobre esta noticia puedes ver cómo se desenvuelven en este primer juego del programa.

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