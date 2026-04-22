Los Estopa desvelan el origen de los apodos "Power" y "Masilla" y recuerdan su infancia en el bar familiar: "Eso sí que es la universidad"

Los hermanos Muñoz rememoran en Cara al Show su infancia en el bar de sus padres, 'La Española', un lugar que, según David, fue su verdadera "universidad de la vida". Aquí puedes ver la entrevista al completo de Marc Giró a Estopa.

José habrá desarrollado mayores habilidades culinarias gracias a sus cursos de cocina, y David habrá tomado apuntes en la universidad en su nueva etapa como estudiante de Historia, pero si hay un lugar que marcó a Estopa fue el bar familiar, 'La Española', en Cornellà de Llobregat, donde crecieron entre menús del día, tapas tradicionales y clientes casi convertidos en amigos.

Los hermanos Muñoz han recordado con Marc Giró en el estreno del programa Cara al Show cómo fue su infancia en el establecimiento familiar. "Eso sí que es la universidad", bromea David.

Un bar que estaba situado frente a una comisaría de policía, lo que dio lugar a situaciones tan surrealistas como ser llamado en alguna ocasión para ruedas de reconocimiento: "Tenían al malo, pero les faltaba gente y yo iba a hacer bulto", desvela entre risas David.

Durante la charla, también han salido a la luz anécdotas de su niñez, como los apodos que recibían de pequeños: "Power y Masilla". David era "Power", un niño con energía que "pintaba las paredes", mientras que José era "Masilla" porque, según él mismo recuerda, "de pequeño no era como ahora, un hombre de paz". "Era como el pequeño Hulk", recuerda.

Uno de los momentos más divertidos del programa llega cuando ambos se animan a "cantar" de memoria la carta del menú del día del bar.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró