Los momentazos de Cara al Show: del beso de Eduardo Casanova a Marc Giró al problema de altura de Jordi Évole

Marc Giró, Eduardo Casanova y Jordi Évole, están juntos y revueltos en un mismo plató en el primer programa de Cara al Show, y quienes ya les conocemos, sabemos lo que eso significa: todo puede pasar.

Marc Giró ya está aquí. El presentador ha debutado en laSexta con Cara al Show y lo ha hecho arrasando, rodeado además de invitados de altura en una primera entrega que ha tenido de todo: risas, abrazos y algún que otro momentazo musical de los que se quedan.

Tras la visita de Estopa, convertidos ya en padrinos oficiales del invento, se suman a la fiesta Eduardo Casanova y Jordi Évole, dispuestos a seguir subiendo la temperatura del plató.

"Estrenan este jueves un documental importantísimo en el que su protagonista explica en primera persona su vida con VIH desde los 17 años", dice Giró antes de desvelar con emoción los nombres de sus entrevistados. Casanova, nada más pisar el plató, se queda boquiabierto con el despliegue de su amigo, corre a abrazarle y casi le hace una reverencia. Giró, lejos de quedarse corto, le responde con un 'morreo' digno del mejor cine clásico en blanco y negro mientras la banda se arranca con 'La vie en rose'. Porque si se empieza, se empieza bien.

"Es la tercera vez que estoy aquí contigo, pero es la primera vez que estoy nervioso", reconoce el actor, visiblemente entregado al momento. "¡Es tu primer programa! ¿Cómo estás?", le lanza el protagonista de 'Sidosa', entre gritos y emoción.

La cosa no se queda ahí. Marc desvela que a Jordi se le ha torcido un poco la tarde por un "pequeño percance", así que su presencia tiene aún más mérito. Y claro, con la confianza que da conocerse desde hace décadas, y el hecho de haberse visto hace poquito en Lo de Évole, la entrevista pronto deriva en terreno de complicidad... y cachondeo.

Giró está tan arriba que literalmente no toca el suelo: el sillón le queda grande (o él pequeño, según se mire). "Parezco un muñeco de José Luis Moreno", suelta, pidiendo después que le meta "la mano por detrás" para completar la gracia.

La respuesta no tiene desperdicio: "No, porque te tendría que meter la mano por el culo". "A estas alturas ya que más nos da", remata Évole, con "el pelito como Màxim Huerta cuando trabajaba con Ana Rosa". "Me he encargado de homosexualizarle", se apunta el tanto Edu, por si acaso.

"Me venía muy bien", zanja Évole.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró