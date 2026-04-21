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Confesiones en Cara al Show

Eduardo Casanova destaca que se ha "encargado de homosexualizar" a Jordi Évole: "Lleva el pelo como Máximo Huerta en Ana Rosa"

"No me llegan los pies al suelo, parezco un muñeco de José Luis Moreno", bromea Jordi Évole al sentarse en el plató de Cara al Show, donde Eduardo Casanova destaca su look y confiesa que se ha encargado "de homosexualizarle".

Eduardo Casanova confiesa que se ha "encargado de homosexualizar" a Jordi Évole: "Lleva el pelo como Máximo Huerta en Ana Rosa"

Jordi Évole y Eduardo Casanova llegan al plató de Cara al Show, el nuevo programa de Marc Giró en laSexta, para hablar de Sidosa, el documental producido por Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio. En 'Sidosa', que se estrena este jueves, Eduardo Casanova se convierte en la primera figura mediática en España en hacer público que vive con VIH.

Nada más aparecer en plató, Eduardo Casanova se arrodilla ante Marc Giró, al que también saluda con un beso en la boca y un fuerte abrazo. Por su parte, Jordi Évole protagoniza un cómico momento al sentarse en el plató. "Me gustan mucho los asientos que has puesto porque no me llegan los pies al suelo, parezco un muñeco de José Luis Moreno", bromea el periodista a Marc Giró, que no puede evitar reírse.

"Ponme la mano detrás", pide Évole a Eduardo Casanova para figurar el muñeco. Sin embargo, el actor destaca que no puede: "Te tendría que meter la mano por el culo y entonces ya sería...". "A estas alturas, qué mas nos da", bromea el periodista en el plató, donde el actor también bromea con el look de Jordi Évole: "Le han puesto el pelo como Máximo Huerta cuando trabajaba con Ana Rosa, me he encontrado de homosexualizarle, como ves".

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró

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