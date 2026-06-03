Marc Giró pone a prueba a Mamen Mendizábal con el juego 'Gil y polleces': ¿Jesús Gil, Arturo Fernández o José Manuel Soto?

¿Reconocería Mamen Mendizábal una frase de Jesús Gil entre decenas de declaraciones polémicas? Marc Giró pone a prueba a la periodista con 'Gil y polleces', un juego en el que tendrá que descubrir quién está detrás de algunas de las frases más controvertidas de personajes públicos españoles.

Tras analizar la figura de Jesús Gil en una de las entregas de 'Anatomía de...', Marc Giró comprueba hasta qué punto Mamen Mendizábal se ha convertido en una experta en el polémico exalcalde de Marbella. Para ello, el presentador le propone un peculiar juego bautizado como 'Gil y polleces'.

Con una dinámica sencilla, adivinar quién ha pronunciado una serie de frases controvertidas, el presentador de laSexta le lanza tres posibles autores: Jesús Gil, Arturo Fernández o José Manuel Soto. "Si yo fuera mujer sería tan fácil, tan fácil que no sabría negarme a cualquier hombre que tuviera apetito sexual", "Si un no fuera siempre un no, muchos no hubiéramos venido al mundo" o "Nunca he tenido el lujo de que una mujer me acose", son algunas de las frases destacadas.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver si Mamen Mendizábal logra identificar a los autores de cada declaración.

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