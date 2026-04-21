Estopa canta en exclusiva en Cara al Show 'Sentir diferente', uno de los temas de su nuevo disco: "La compuse con 16 años"

Estopa confiesa que su próximo disco se llamará 'La Maqueta', ya que las diez canciones que van a sacar son temas inéditos de la maqueta que escribieron con 16 y 14 años y de la que "se nutrieron" sus primeros discos. Así suena una de ellas.

David y José Muñoz llegan al plató de Cara al Show como los primeros invitados de Marc Giró y como los padrinos de su nuevo programa en laSexta. En este vídeo, Estopa habla de su nuevo disco, donde han recuperado canciones que escribieron en sus inicios. "Vamos a hacer 10, como los 10 mandamientos", explica David Muñoz, que detalla que este nuevo disco está basando en la maqueta que escribieron de adolescentes y de la que se nutrieron sus primeros discos.

"Hubo canciones que nunca salieron y que son inéditas porque nunca se han editado", explica el cantante, que destaca que "de la maqueta de 40 canciones todavía queda material". Además, el artista desvela a Marc Giró en el plató de Cara al Show cómo surgió la idea de sacar a la luz esas diez canciones de su maqueta: "José un día me dijo que las teníamos que sacar porque estábamos perdiendo tiempo y dinero". Por su parte, José Muñoz destaca que van a sacar "tal cual, en bruto, como se grabaron" algunas de sus míticas canciones y, además, quieren "musicar", es decir, "producir" esas diez canciones que no se han editado nunca.

Preguntados sobre el nombre del nuevo disco, Estopa lo tiene claro: "A veces nos comemos la cabeza, pero en este no. Se va a llamar 'La Maqueta'". Además, sobre la fecha de lanzamiento, los hermanos Muñoz resaltan que "no estaría mal hacerlo coincidir con la fecha de su primer disco, el 18 de octubre". Sin embargo, no saben si llegarán a tiempo.

Por su parte, Marc Giró pide a Estopa que cante en el plató una canción inédita de este nuevo disco. "Esta letra la hice con 16 años y él con 14", explica David Muñoz, que destaca que es una letra "muy madura": "Se llama 'Sentir diferente' y creo que hay gente que la reconocerá de la maqueta". Puedes escuchar cómo suena 'Sentir diferente' en el vídeo principal de esta noticia.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró