La nueva colaboradora de Cara al Show relata cómo la Inteligencia Artificial se vio forzada a pedirle disculpas por una metedura de pata importante. Su hilarante conversación con la IA provoca las carcajadas de Marc Giró.

"¡La IA! ¡Quiero hablar de la IA!", exclama Loles León asustando a Marc Giró. La nueva colaboradora de Cara al Show, que acaba de entrar al plató al ritmo de la Giró's Boy Band, ha recordado de pronto qué era lo que quería contar en el programa de laSexta.

La famosa actriz vuelve a presumir -como ya lo hizo en Lo de Évole- de ser la primera y única ganadora del Premio a la Menopausia. Sin embargo, la IA parece saber nada de ello. La misma Loles le preguntó por este asunto y la inteligencia artificial no supo localizar la información.

"¿Que no hay constancia, IA? ¿Pero tú quién coño eres?", pregunta, recreando la conversación que tuvo con 'ella'. Cuando Loles le dio más datos, por fin se disculpó con la actriz: "¡Ay, perdona, es verdad! No había caído". "¿No habías caído? No lo habías buscado, maricón", respondió la actriz, que no estaba dispuesta a enterrar el hacha de guerra.

Hoy, por suerte, su ayuda sí que le ha servido para algo...

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