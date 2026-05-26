Anna Castillo rapea con Inma Cuesta y Marc Giró al ritmo de Concha Velasco y su 'Mamá, quiero ser artista'

Concha Velasco y Marisol son dos de las ídolos de Inma Cuesta, por eso, Marc Giró somete a la actriz andaluza y a Anna Castillo a un divertido juego en el que deben cantar su canciones con un original reto.

Marc Giró pregunta a Inma Cuesta en el plató de Cara al Show por sus referentes en la infancia. La actriz confiesa que "amaba" a Concha Velasco y le encantaban "Rocío Dúrcal y Marisol". "No se puede ser más mariquita, perdóname, te lo digo por experiencia propia", destaca Marc Giró, que desata las risas del público.

Además, el presentador presenta en plató 'Caraoke', donde la actriz podrá lucirse ante el micro recordando a estar inspiradoras y artistas. En el juego, además, aparece por sorpresa Anna Castillo, siguiente invitada de Marc Giró.

"Me hace mucha ilusión", confiesa Castillo al entrar en el plató, donde los tres tienen que hacer una estrofa entera con varios micrófonos. Sin embargo, alguno de los micrófonos han sido manipulados y suenan mal. Deben adivinar cuáles suenan bien para acabar la estrofa y cuáles deben evitar, para que no suene mal. "Voy a empezar yo liándola y luego vamos viendo", destaca Inma Cuesta en el plató, donde comienza a cantar un tema de Marisol.

Por su parte, Anna Castillo confiesa que no se sabe la canción de Concha Velasco que debe cantar y, para superar el reto, decide cantarla en forma de un rap improvisado. Puedes ver el momentazo al completo en el vídeo principal de esta noticia.

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