La particular rutina de longevidad de Loles León, nueva colaboradora de 'Cara al Show': "Me lo trinco"

Loles León se incorpora como nueva colaboradora de 'Cara al Show' con su sección 'Qué ganas tengo', esta vez para hablar de sus trucos para mantenerse en plena forma a los 76 años: "Mis mejores amistades son los médicos".

Loles León llega a 'Cara al Show' y se estrena como nueva colaboradora con 'Qué ganas tengo', una sección en la que asegura que dará rienda suelta a todo aquello que le apasiona. "Eres la persona en la historia de este programa que más se ha recreado en la entrada", ríe Marc Giró, tras ver cómo a la actriz le gusta saludar a la banda y al publico: "No puedo venir ignorando mi grada, ¡como me provoques vuelvo a entrar!".

Durante su estreno, Loles León también comparte uno de sus secretos para mantenerse en forma a sus 76 años: el NAD, un suplemento que "toman muchas americanas". "Es una cosa que tomo para estar así de bien con 76 años", asegura la actriz, algo que parece interesar al presentador del programa: "Te vas y te lo pones por la tarde, hay compañeros tuyos que se lo enchufan, ¡no voy a decir nombres!".

La actriz asegura además que está muy pendiente de todo lo relacionado con la longevidad y que incluso tiene amistad con médicos que le recomiendan productos para vivir más años. "Mis mejores amistades son los médicos. No he encontrado gente más leal y que más te ayude", afirma entre risas. "A mí me dicen: 'tienes que tomar esto para vivir muchos años', y lo hago. Me gusta, me apasiona, me interesa y me lo trinco", sentencia entre risas.

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