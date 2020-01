Siendo realista y honesto, Alberto Chicote le anuncia a Alejandro que tiene una prueba con el chef Dani García. Una oportunidad que le acerca a alcanzar su sueño pero para la que tiene qe trabajar mucho.

Alberto Chicote se sienta con la familia de Alejandro para comunicarle que ha estado hablando con Dani García y le ha dado la oportunidad de hacer una prueba para entrar en su equipo. "Le fliparía trabajar contigo", asegura el chef.

Sin embargo, Chicote es honesto con Alejandro y le anima a "ponerse las pilas" para impresionar al conocido cocinero de Málaga y conseguir que le haga "un hueco en su equipo".

El joven cocinero se emociona ante esta oportunidad que le brindan gracias a su trabajo y se abraza a Chicote por animarle a conseguir su objetivo. "Es lo que yo he querido siempre y ahora que tengo novia voy a luchar más", asegura.

Aunque no quiere ser aguafiestas, el chef le advierte que "hay mucho trabajo por hacer y poco tiempo" por lo que tiene que tener los pies en la tierra y aceptar de que también existe la posibilidad de que no entre. Alejandro es consciente y va a luchar para aprovechar la oportunidad siguiendo las pautas de cocina que le dé Chicote. "Me voy a estrujar como un limón", promete.