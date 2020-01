Chicote habla con la madre de Alejandro para conocer más del joven cocinero, un "terremoto" que "no hay quien lo pare". La madre le explica al chef que siempre le ha dejado claro que tiene que defenderse solo. "Tú tienes la misión de romper barreras y de decirle a la gente 'estoy aquí y soy un tío cojonudo'".

Alejandro tiene Síndrome de Down y vive desde hace tres años solo en Jerez. La madre de Alejandro echa la vista atrás y recuerda cómo fue el momento en el que su hijo empezó su andadura solo. "Me vine llorando de Jerez a Málaga. Del periplo con Alejandro ha sido lo que más me ha costado", confiesa.

La madre se sincera con Chicote y le revela que estaba preocupada por cómo le iban a tratar en Jerez al no estar ella cerca de su hijo. "Es duro pero es lo que tienes que hacer", señala. Una preocupación que le fue desapareciendo al ver las capacidades de Alejandro. "Te vas dando cuenta de que él va gestionando su vida y resuelve sus problemas y te vas relajando", asegura.