Alberto Chicote visita la casa de Alejandro en Málaga para conocer a su familia y a Cristina, su novia y la única persona para la que cocina el joven cocinero de 23 años.

Con un plato de pimientos confitados y rulo de cabra Alejandro recibe a Chicote al que le desvela su secreto: "Yo cocino solamente para mi novia. Para mi familia no he cocinado todavía", confiesa. Una afirmación que corrobora su madre que entra en escena para presentarse al chef. "Es un jeta. A mí no me cocina absolutamente nada", señala.

Otra presentación que vive Chicote en la casa familiar es la de Cristina, el "dulce amor" de Alejandro. "Yo la quiero desde el día que la conocí. Es lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Es mi calor y mi luz cuando me levanto", asegura.

La novia de Alejandro se muestra orgullosa de "lo buen cocinero que es" su pareja, con la que discute "a veces". "Siempre nos peleamos pero luego lo que viene es el turrón", bromea.