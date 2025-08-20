Jesús Núñez señala que el plan "inhumano" de Netanyahu consiste en sellar la ciudad: "Elimina todos los hogares"

El experto en conflictos internacionales ha indicado que Israel lo que pretende con el plan que ha aprobado es destruir "todo lo que quede" con la idea de disuadir a la población para que no tenga "la tentación de volver a sus hogares".

Israel ha aprobado el plan militar para tomar la Ciudad de Gaza, llamando a 60.000 reservistas. Jesús Núñez ha explicado en Al Rojo Vivo qué consecuencias va a tener esta decisión.

"Es un guion muy conocido e inhumano que consiste en sellar una localidad, en este caso la principal ciudad de la Franja", ha explicado, recordando que aquí vive alrededor de la mitad de toda la población.

De esta forma, el experto en conflictos internacionales ha destacado que lo que van a hacer es sellar las entradas y salidas y emitir órdenes de evacuación que determinen que la población que no salga queda designada como objetivo terrorista.

"A partir de ahí, les cortan el agua, la comida y los medicamentos", ha explicado, señalando que, presumiblemente, lo que ocurrirá es que destruirán todas las infraestructuras, incluyendo hospitales y colegios.

"Se intensificarán los bombardeos hasta que se entren unidades terrestres que traten de limpiar el terreno y eliminar físicamente todo lo que quede", ha señalado, destacando que esto se hace con la idea clara de disuadir a la población para que "no tenga la tentación" de querer volver a sus hogares.